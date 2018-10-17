ЕС не намерен конкурировать с Россией в Центральной Азии, заявила Могерини

БРЮССЕЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Евросоюз не видит противоречия в том, чтобы республики Центральной Азии развивали отношения с ЕС, при этом сохраняя связи с РФ, у Европы нет планов "гегемонии" или раздела сфер влияния в этом регионе, заявила в среду глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Могерини сделала это заявление накануне проведения в Брюсселе форума "Азия-Европа", участвовать в котором планируют также делегации из стран Центральной Азии.

"Центральная Азия является одним из регионов, с которыми мы усилили наши отношения в последние два-три года. И это показывает, что нет никакого противоречия для них, чтобы смотреть в другие стороны. Они могут иметь хорошие отношения с Китаем, хорошие отношения с Российской Федерацией, они могут иметь хорошие отношения с Европейским союзом", — сказала она, выступая в Европарламенте.

"Мы не конкурируем, мы сила, которая сотрудничает, но мы можем предложить что-то хорошее с точки зрения качества и с точки зрения экономики, в области прав человека и верховенства закона, и они заинтересованы в этом", — считает она.

"Так что я думаю, у нас есть большой потенциал для расширения такой сети стран-единомышленников в мире без какого-либо плана гегемонии, без сфер влияния, но просто для укрепления многосторонности", — заключила она.

Глава отдела Европейской внешнеполитической службы по России, "Восточному партнерству" и Центральной Азии Люк Девинь заявлял, что ЕС верит в перспективы развития Центральной Азии и намерен инвестировать в этот регион на долгосрочную перспективу.

Ранее Еврокомиссия обнародовала в преддверии саммита АСЕМ стратегию ЕС по развитию сопряжения Европы и Азии, предложив инициативы для укрепления связей между регионами через совместимые транспортные, энергетические и цифровые сети. В стратегии указывается, что в ближайшие десятилетия Азии потребуется более 1,3 триллиона евро в год инвестиций в инфраструктуру для поддержания нынешних темпов роста и адаптации к изменению климата.