В МИД опровергли сообщения о российском вмешательстве в ситуацию в Ливии

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Россия строго придерживается решений Совета безопасности ООН по Ливии и не вмешивается в ситуацию в этой стране, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее в британских СМИ появились материалы о якобы российском вмешательстве в Ливии, включая поставки оружия одной из противоборствующих сторон.

"Инсинуации о якобы российском вмешательстве в Ливии", — охарактеризовала эти публикации официальный представитель МИД.

"Россия строго придерживается решений Совбеза ООН в отношении этой страны. В своих практических шагах наша страна делает упор на взаимодействие со всеми ответственными ливийскими сторонами в интересах скорейшей реализации положения дорожной карты нацпримирения в Ливии спецпредставителя генсека ООН по Ливии", — заявила Захарова.

"Мы не раз уже говорили, что против России развязана настоящая информационная агрессия, настоящий бой без правил, инспирируются различные домыслы. Одну из главных ролей в этом играют, увы, британские СМИ", — отметила она.

В Ливии в последние годы сохраняется двоевластие — избранный в 2014 году парламент уехал заседать на восток страны в Тобрук, там же сформировалось временное правительство. В Триполи позднее начало работать при поддержке ООН правительство нацсогласия во главе с так называемым президентским советом, которое, однако, не получило поддержку восточных властей. В мае в Париже стороны политического конфликта договорились, что проведут новые президентские и парламентские выборы 10 декабря.