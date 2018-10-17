США отказали в визе командированному в секретариат ООН россиянину

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Вашингтон без объяснения причин отказал в визе россиянину, которого официально назначили на должность в секретариате ООН, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она отметила, что США "тянули с ответом" целый год и тем самым создали проблемы самой организации.

По словам официального представителя ведомства, российские специалисты, командируемые на мероприятия ООН в Нью-Йорк, постоянно сталкиваются с затягиванием рассмотрения визовых запросов и отказами.

"Очевидно, тем самым хотят заглушить голос нашей страны в этой организации", — отметила Захарова.

По ее словам, Вашингтон манипулирует визовыми вопросами "для оказания давления на другие страны, самостоятельно определяет, чьим представителям дозволено участвовать в мероприятиях ООН, а кому доступ туда закрыт".

По мнению Захаровой, США откровенно злоупотребляют тем, что штаб-квартира всемирной организации располагается на их территории.

Ранее остановить визовую войну США призвал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он заявил, что Москва сейчас вынуждена реагировать, но на основе взаимности готова остановить противостояние.

"Мы в ситуации, когда мы вынуждены отвечать подобным образом. Но это непродуктивно. Нам она (визовая война. — Прим. ред.) не нужна", — подчеркнул дипломат.