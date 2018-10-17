Генпрокуратура Германии начала расследование инцидента в Кельне

БЕРЛИН, 17 окт — РИА Новости. Генпрокуратура ФРГ начала расследование по делу 55-летнего гражданина Сирии, устроившего пожар и удерживавшего заложницу на центральном вокзале в Кельне.

Ранее полиция сообщила, что мужчина захватил в заложники женщину в аптеке на центральном вокзале Кельна. Вокзал и площадь перед ним были оцеплены, движение поездов приостановлено. Полиции удалось обезвредить преступника, он и его жертва были доставлены в больницу.

Полиция также установила, что до захвата заложницы мужчина — 55-летний гражданин Сирии, проживавший в Кельне в приюте для беженцев — попытался поджечь на вокзале ресторан быстрого питания. В результате была ранена 14-летняя девочка, ее также госпитализировали.

"Генпрокуратура ФРГ вчера, 16 октября, начала расследование по делу 55-летнего гражданина Сирии Мохаммада А.Р. в связи с поджогом и захватом заложников 15 октября 2018 года на центральном вокзале в Кельне. Он подозревается в попытке убийства по двум эпизодам, а также в нанесении тяжких телесных повреждений", — говорится в пресс-релизе ведомства, распространенного в среду.

По данным следствия, подозреваемый после захвата заложницы "выдвигал по телефону различные требования, в том числе настаивал на выезде в Сирию, в ряды "Исламского государства"*, говорится в пресс-релизе.

"По имеющимся данным, есть многочисленные признаки радикально-исламистского следа в преступлении. В том числе на это указывают показания свидетелей. По этим данным подозреваемый требовал освобождения женщины, муж которой является террористом. Кроме того, он заявлял, что он является членом ИГ* и хочет выехать в Сирию. На этом основании генпрокуратура ФРГ усмотрела особое значение в данном деле и приняла на себя расследование", — говорится в документе.





*Запрещенная в России террористическая организация





