Генпрокуратура Германии начала расследование инцидента в Кельне

БЕРЛИН, 17 окт — РИА Новости. Генпрокуратура ФРГ начала расследование по делу 55-летнего гражданина Сирии, устроившего пожар и удерживавшего заложницу на центральном вокзале в Кельне.
Ранее полиция сообщила, что мужчина захватил в заложники женщину в аптеке на центральном вокзале Кельна. Вокзал и площадь перед ним были оцеплены, движение поездов приостановлено. Полиции удалось обезвредить преступника, он и его жертва были доставлены в больницу.
Полиция также установила, что до захвата заложницы мужчина — 55-летний гражданин Сирии, проживавший в Кельне в приюте для беженцев — попытался поджечь на вокзале ресторан быстрого питания. В результате была ранена 14-летняя девочка, ее также госпитализировали.
"Генпрокуратура ФРГ вчера, 16 октября, начала расследование по делу 55-летнего гражданина Сирии Мохаммада А.Р. в связи с поджогом и захватом заложников 15 октября 2018 года на центральном вокзале в Кельне. Он подозревается в попытке убийства по двум эпизодам, а также в нанесении тяжких телесных повреждений", — говорится в пресс-релизе ведомства, распространенного в среду.
По данным следствия, подозреваемый после захвата заложницы "выдвигал по телефону различные требования, в том числе настаивал на выезде в Сирию, в ряды "Исламского государства"*, говорится в пресс-релизе.