Россия изучает детали приговора осужденным в Ливии морякам с "Теметерона"

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Москва изучает детали приговора двум осужденным в ливии российским морякам с танкера "Теметерон", их освобождение является приоритетным, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов сообщил РИА Новости, что суд Триполи приговорил двух российских моряков с судна "Теметерон" к 4 годам и 3 месяцам тюремного заключения.

"В настоящее время российские дипломаты уточняют детали вынесенного приговора, порядок его обжалования и намерены оказывать должное содействие нашим гражданам", — сообщила Захарова во время брифинга, добавив, что моряков обязали к выплате более 10 миллионов долларов.

"С момента задержания в Ливии российских моряков вопрос об их освобождении последовательно ставится перед ливийскими властями, в том числе руководством МИД и правоохранительных органов. Достижение указанной цели остается приоритетным в повестке российско-ливийских отношений", — добавила она.

Танкер "Теметерон" был задержан в конце июня 2016 года в 17 морских милях от ливийского побережья. Экипаж состоял из трех граждан России (капитан судна из Севастополя, еще двое — из Керчи и Ростова-на-Дону), а также пяти граждан Украины и одного гражданина Греции. Танкер принадлежит греческой фирме, судно работало под флагом Белиза. Как сообщил уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай, экипаж обвиняли в провозе контрабандных нефтепродуктов. Обвинение настаивало на максимально возможном сроке наказания для моряков, которое подразумевает до 5 лет лишения свободы, а также конфискацию судна и денежный штраф.