Саакашвили ответил на обвинения в убийстве Патаркацишвили

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал в Facebook заявление Генпрокуратуры о причастности к убийству оппозиционного предпринимателя Бадри Патаркацишвили.

По его словам, "новые абсурдные обвинения" связаны с тем, что его политические сторонники "очень близки к победе" на президентских выборах, которые пройдут 28 октября. Он отметил, что, если в будущем его соратники будут иметь такой же успех на Украине, его обязательно обвинят в том, что он "подрывал склады с боеприпасами".

Ранее Генеральная прокуратура Грузии сообщила, что политик санкционировал убийство Патаркацишвили, который скончался в Лондоне в феврале 2008 года от ишемической болезни сердца. Незадолго до смерти бизнесмен начал активно заниматься политикой. Он заявил о создании в Грузии оппозиционной партии и выставил свою кандидатуру на президентские выборы.