В МИД заявили об улучшении отношения к Марии Бутиной в американской тюрьме

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Отношение к задержанной в США россиянке Марии Бутиной улучшилось, российские дипломаты посетят ее 17 октября, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Десятого октября дипломаты посольства России в Вашингтоне в плановом порядке посетили ее в тюрьме. После того, как благодаря нашим усилиям в конце сентября Марию Бутину перевели на общий режим содержания, отношение к россиянке со стороны администрации тюрьмы улучшилось. Ее больше не донимают теми унизительными процедурами, обращаются корректно", — сообщила Захарова на брифинге.

По ее словам, Бутиной теперь разрешают чаще выходить за пределы камеры, посещать реабилитацию, гулять, общаться с другими заключениями. Это способствовало стабилизации психологического состояния Бутиной.

Сейчас Бутина с адвокатами ведет подготовку к очередному судебному заседанию суда, оно запланировано на 13 ноября. "Будем продолжать настаивать на абсолютной невиновности гражданки РФ", — заявила Захарова.

Очередное консульское посещение Бутиной в тюрьме состоится 17 октября, уточнила Захарова.

Марию Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Адвокат россиянки заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".