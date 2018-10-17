Путин пожелал Египту успехов во время председательства в Африканском союзе

СОЧИ, 17 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пожелал Египту, который в 2019 году будет председательствовать в Африканском союзе, успехов в этой ответственной миссии.

"В 2019 году Египет будет председательствовать в Африканском союзе. Мы желаем всем нашим египетским друзья и президенту ас-Сиси успехов в этой ответственной миссии. Рассчитываем, что египетское председательство окажет содействие в активизации сотрудничества России со всеми государствами Африки", — сказал Путин в среду по итогам переговоров с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Путин также поблагодарил своего египетского коллегу за содержательные и результативные переговоры и отметил, что достигнутые результаты будут способствовать дальнейшему укреплению межгосударственных отношений двух стран.