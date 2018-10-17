Россия и Египет выступили за диалог сторон палестино-израильского конфликта

СОЧИ, 17 окт — РИА Новости. Россия и Египет выступают за возобновление прямого диалога всеми сторонами палестино-израильского конфликта, в том числе по статусу Иерусалима, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия и Египет выступают за соблюдение принципов палестино-израильского урегулирования, заложенных в резолюциях Совета безопасности ООН и Арабской мирной инициативы. А также за скорейшее возобновления прямого диалога между сторонами по всем спорным вопросам, включая статус Иерусалима", — сказал Путин по итогам российско-египетских переговоров.