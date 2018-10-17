Спасатели нашли тело ребенка, погибшего во время наводнения на Майорке

МАДРИД, 17 окт — РИА Новости. Спасатели спустя несколько дней интенсивных поисков нашли тело пятилетнего ребенка, который пропал без вести во время наводнения на Майорке (Балеарские острова, Испания) неделю назад, сообщила служба по чрезвычайным ситуациям Балеарских островов в Twitter.

Таким образом, число жертв природной катастрофы увеличилось до 13 человек. Среди них — двое граждан Великобритании, двое немцев и голландка.

Пятилетний ребенок ехал c матерью и сестрой на машине, когда началось наводнение. Матери удалось спасти семилетнюю дочь, однако ее саму вместе с сыном унесло потоком воды.

В поисках мальчика участвовали сотни человек. Его тело было обнаружено в среду под завалами в полукилометре от населенного пункта Сан-Лоренсо, который наиболее сильно пострадал во время наводнения.

В результате проливных дождей, обрушившихся на Майорку 9 октября, произошло наводнение — самое разрушительное за последние 25 лет. Пострадали сотни домов, поток сносил и переворачивал автомобили, некоторые их них унесло в море. Было перекрыто сообщение на дорогах, школы были закрыты.

В спасательно-поисковой операции и ликвидации последствий природной стихии принимали участие сотни человек, в том числе военные. Место трагедии посетили король Фелипе VI и глава правительства Педро Санчес. Власти объявили пострадавшие районы "зоной бедствия" для оказания экстренной финансовой помощи.

В среду в соборе в Манакоре (остров Майорка) пройдет похоронная месса по погибшим, на котором будет присутствовать король Фелипе VI и королева Летисия.