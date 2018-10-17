Эр-Рияду пока не предъявили ультиматум по делу Хашукджи, заявили в Германии

БЕРЛИН, 17 окт — РИА Новости. Саудовской Аравии не предъявлен ультиматум по срокам предоставления ответа о судьбе Хашукджи, но весьма желательно, чтобы это произошло в ближайшее время, заявила официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар журналистам на брифинге.

"Конкретных сроков в обычном понимании нет, но весьма желательно, чтобы это (заявление от Саудовской Аравии – ред.) произошло в ближайшее время", — сказала Адебар.

Главы МИД стран G7 призывают привлечь к ответственности всех виновных в исчезновении саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, говорится в совместном заявлении, опубликованном МИД Канады — страны-председателя G7 в 2018 году. Главы МИД подтвердили "приверженность делу защиты свободы слова и свободы прессы". Они добавили, что поощряют сотрудничество Турции и Саудовской Аравии по делу журналиста и надеются, что "Королевство Саудовская Аравия, как заявило, проведет тщательное, достоверное, прозрачное и быстрое расследование".

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года жил в США, пропал в Турции 2 октября, после того как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. По утверждению властей королевства, Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения.

Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения в связи с этой ситуацией неубедительны. Как сообщил представитель турецкого МИД Хами Аксой, Турция получила от Саудовской Аравии разрешение на осмотр ее генконсульства в Стамбуле в связи с исчезновением Хашукджи.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что в ходе первого осмотра здания саудовского генконсульства минувшей ночью турецкие специалисты взяли пробы грунта во дворе здания, а также использовали ультрафиолетовое излучение для поиска следов крови внутри здания. Осмотр дипмиссии продолжался более девяти часов.

Хашукджи известен критическими высказываниями о нынешней политике Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист на постоянной основе писал статьи для газеты Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, не замалчивая проблемные аспекты деятельности властей и критикуя Эр-Рияд.