Климкин встретится с главой МИД Венгрии на Варшавском форуме

КИЕВ, 17 окт – РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что встретится с венгерским коллегой Петером Сиярто на следующей неделе в рамках Варшавского форума по вопросам безопасности.
"Мы будем еще раз встречаться на следующей неделе во время Варшавского форума по вопросам безопасности, и посмотрим, как двигаться дальше. Диалог идет, он сложный, Но мы свои интересы в Закарпатье будем последовательно защищать", — сказал Климкин, трансляцию вели украинские телеканалы
По словам главы МИД Украины. также обсуждается дата консульских консультаций, и Климкин уже обсудил с Сиярто повестку этих переговоров.
Закон об образовании на Украине, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.