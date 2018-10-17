Климкин встретится с главой МИД Венгрии на Варшавском форуме

КИЕВ, 17 окт – РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что встретится с венгерским коллегой Петером Сиярто на следующей неделе в рамках Варшавского форума по вопросам безопасности.

Ранее Украина и Венгрия обменялись высылкой консулов. Причиной демарша стало недовольство Киева тем, что консульство Венгрии в расположенном у венгерской границы городе Берегово Закарпатской области выдает украинским гражданам венгерские паспорта. Будапешт назвал недружелюбными и рискованными идеи о высылке консула, пригрозил Киеву препятствиями на пути к евроинтеграции. Будапешт также обеспокоен новой военной базой в Закарпатье, которую Киев разместил в нескольких километрах от границы с государством, входящим в Евросоюз и НАТО. Варшавский форум по вопросам безопасности пройдет 24-25 октября.

"Мы будем еще раз встречаться на следующей неделе во время Варшавского форума по вопросам безопасности, и посмотрим, как двигаться дальше. Диалог идет, он сложный, Но мы свои интересы в Закарпатье будем последовательно защищать", — сказал Климкин, трансляцию вели украинские телеканалы

По словам главы МИД Украины. также обсуждается дата консульских консультаций, и Климкин уже обсудил с Сиярто повестку этих переговоров.

Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающим возможность обучения на языках нацменьшинств. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ранее заявил, что НАТО находится в тесном контакте с руководством Венгрии и Украины для урегулирования разногласий между этими странами по языковому вопросу.

Закон об образовании на Украине, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.