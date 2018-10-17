Мероприятия для СМИ на учениях "Чистое небо" отменили из-за крушения Су-27

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости. Командование воздушных сил ВС Украины отменило мероприятия для СМИ на двух аэродромах в рамках учений "Чистое небо – 2018" из-за крушения Су-27УБ в Винницкой области, сообщил в среду пресс-центр командования.

Ранее Генштаб ВС Украины сообщил о крушении Су-27УБ в Винницкой области. По данным воздушных сил ВС Украины, в результате крушения погибли двое военных — начальник авиации воздушного командования "Восток" Иван Петренко и военнослужащий Воздушных сил Нацгвардии США.

"В связи с катастрофой, которая произошла с истребителем Су-27УБ воздушных сил вооруженных сил Украины, мероприятия, которые были запланированы 18-19 октября на аэродромах Староконстантинов и Гавришовка с участием представителей средств массовой информации во время многонациональных учений "Чистое небо — 2018", проводиться не будут", — говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

На Украине с 8 по 19 октября проходят многонациональные авиационные учения "Чистое небо — 2018".