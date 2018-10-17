В ДНР заявили об увеличении нарушений силовиками режима прекращения огня

ДОНЕЦК, 17 окт — РИА Новости. Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики констатирует увеличение числа нарушений на мариупольском направлении, заявил журналистам в среду руководитель пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.
"Мы констатируем увеличение количества нарушений режима прекращения огня и плотности огня со стороны противника на мариупольском направлении", — сказал Безсонов.
В военном ведомстве республики связали данный факт с выводом одной из бригад из зоны проведения военной операции и пояснили, что таким образом силовики пытаются закрыть максимум "боевых дней".
Факт непрекращающихся обстрелов журналистам подтвердил и глава новоазовской администрации Анатолий Яновский. По его словам, обстрелы Новоазовского района повторяются практически ежедневно.