В ДНР заявили об увеличении нарушений силовиками режима прекращения огня

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2018 (156)

Разрушенные в результате обстрела дома в Донецке. Архивное фото

Разрушенные в результате обстрела дома в Донецке. Архивное фото

ДОНЕЦК, 17 окт — РИА Новости. Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики констатирует увеличение числа нарушений на мариупольском направлении, заявил журналистам в среду руководитель пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

"Мы констатируем увеличение количества нарушений режима прекращения огня и плотности огня со стороны противника на мариупольском направлении", — сказал Безсонов.

В военном ведомстве республики связали данный факт с выводом одной из бригад из зоны проведения военной операции и пояснили, что таким образом силовики пытаются закрыть максимум "боевых дней".

Факт непрекращающихся обстрелов журналистам подтвердил и глава новоазовской администрации Анатолий Яновский. По его словам, обстрелы Новоазовского района повторяются практически ежедневно.