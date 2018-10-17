СМИ сообщили, когда Мюллер может объявить о выводах по "российскому делу"

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Спецпрокурор Роберт Мюллер может представить выводы по ключевым аспектам расследования вменяемого России вмешательства в американские выборы "вскоре после ноябрьских промежуточных выборов" в США, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на два источника среди американских чиновников.

"Ожидается, что спецпрокурор Роберт Мюллер представит результаты о ключевых аспектах по делу РФ после ноябрьских промежуточных выборов", — говорится в сообщении агентства.

По данным одного из собеседников агентства, речь идет о том, имелся ли сговор между ныне действующим президентом США Дональдом Трампом и Россией во время предвыборной кампании в 2016 году, и пытался ли американский лидер препятствовать правосудию.

Блумберг отмечает, что неизвестно, станут ли доступны публике выводы спецпрокурора. Согласно установленным требованиям, сначала Мюллер должен представить результаты своему руководителю — заместителю генерального прокурора США Роду Розенстайну, который и должен принять решение о том, какая часть данных будет опубликована.

По словам одного из источников, Розенстайн уже сообщил Мюллеру, что хочет скорейшего завершения расследования. Однако, как подчеркивает Блумберг, пока ничего не указывает на готовность спецпрокурора закончить работу по данному делу. Мюллер может продолжить расследование по каким-либо другим направлениям, пишет агентство.

Представители спецпрокурора отказались комментировать Блумбергу информацию.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы и предполагаемых связей Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.

Путин заявлял, что это дело — внутренние распри в США, и выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между странами.