В МИД прокомментировали расширение санкций США в отношении Ирана

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Москва однозначно негативно относится к новому расширению американских санкций в отношении Тегерана, Вашингтон не останавливается ни перед чем, чтобы надавить на неугодные ему страны, заявил в среду РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Независимо от того, в отношении каких стран и по каким причинам, под какими предлогами США вводят свои односторонние санкции, наша позиция однозначно негативная. Неприемлемость односторонних экстерриториальных санкций как внешнеполитического инструмента была и остается стержнем нашей позиции. Мы видим, что Вашингтон не останавливается ни перед чем в своем стремлении надавить на неугодные ему страны, Иран в их числе", — сказал Рябков.

Как подчеркнул Рябков, российская сторона и в этих условиях "продолжает нормальное рабочее взаимодействие с иранскими коллегами по очень широкому кругу вопросов", включающему как практическое сотрудничество в разных областях, так и политический диалог, взаимодействие на международной арене.