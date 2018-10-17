В Израиле обвинили ХАМАС в ракетных обстрелах из сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 окт — РИА Новости. Израиль считает правящее в секторе Газа движение ХАМАС полностью ответственным за ночные обстрелы своей территории, заявил один из руководителей армейской пресс-службы Йонатан Конрикус.

Минувшей ночью неизвестные палестинские боевики выпустили две ракеты, одна из которых повредила жилой дом в крупном южном городе Беер-Шеве, вторая упала в Средиземное море напротив агломерации Гуш-Дан — самой густонаселенной части Израиля.

"Речь идет о ракетах средней дальности местного производства, которые есть в распоряжении только двух организаций в секторе Газа… Это ХАМАС и палестинский "Исламский джихад", что во многом сужает поиски тех, кто стоит за обстрелами", — сказал офицер на брифинге для журналистов.

Сам ХАМАС не признает причастности к обстрелам и вместе с крупнейшими военизированными организациями анклава осудил их как "безответственные попытки" сорвать миротворческие усилия Египта, который посредничает между палестинцами и Израилем в попытке предотвратить новую войну.

Конрикус допустил, что ракеты могли выпустить неподконтрольные ХАМАС группировки, но дал понять, что это не меняет адресата ответных действий Израиля, который с утра разбомбил 20 целей в анклаве.

"С нашей точки зрения, ХАМАС несет всю полноту ответственности за эти атаки, в том числе тем, что создает питательную среду для насилия и террора", — сказал офицер.

Армия, по его словам, готова ко всем сценариям дальнейшего развития ситуации и выполнению любых распоряжений, которые могут поступить от правительства, собирающегося в ближайшее время обсуждать ситуацию в секторе Газа. Еще до обстрелов министр обороны Авигдор Либерман говорил, что будет рекомендовать кабинету санкционировать "мощный удар" по ХАМАС, чтобы добиться прекращения всех агрессивных действий, включая еженедельные беспорядки на границе с участием тысяч палестинцев.

Конрикус при этом дал понять, что в Израиле знают о миротворческих усилиях Египта. "Мы их однозначно поддерживаем", — сказал он.

Палестинский обстрел, первый за два месяца и пятый с начала года, обошелся без погибших и раненых с израильской стороны. В секторе Газа убит по меньшей мере один палестинец, который попал под авиаудар по группе боевиков-ракетчиков.