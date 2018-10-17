СОЧИ, 17 окт — РИА Новости. Анкара и Эр-Рияд преодолеют кризис в отношениях, возникший в результате исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, США и Европа также не заинтересованы в конфликте с Саудовской Аравией, считает академик РАН Виталий Наумкин.

"Налицо, конечно, проблема в отношениях Турции и Саудовской Аравии, но я уверен, что она будет преодолена, потому что ни одно из государств не заинтересовано в эскалации конфликта, который здесь возник", — заявил Наумкин РИА Новости в кулуарах заседания дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.

В свою очередь, в отношениях между США и Саудовской Аравией эта проблема отягощается внутриполитическими факторами в Америке, отметил он.

"Американцы этот вопрос превратили в очередной повод сведения счетов между администрацией (президента Дональда) Трампа и теми, кто выступает против нее. Трамп заявил, что не следует наказывать Саудовскую Аравию, я говорю сейчас своими словами, потому что Саудовская Аравия мощный инвестор в США, они покупают огромное количество вооружения, мы знаем, сделка была на 110 миллиардов долларов, еще, видимо, будут, то есть текут рекой саудовские деньги, этого нельзя делать. Вроде бы до этого американцы спокойно смотрели на эту проблему, но как только Трамп высказался в Twitter, тут же в конгрессе возникла группа, которая стала предлагать введение санкций против Саудовской Аравии", — пояснил эксперт.

По мнению эксперта, это можно интерпретировать как "фактор давления на Трампа, чтобы показать, что он не прав, что он отошел от идеалов демократии, поддержки демократии и так далее. Сегодня американцы превращают любую проблему в сведение счетов, в каком-то смысле, я считаю, что мы тоже заложники внутриполитической ситуации в США и нас используют как своеобразный жупел. К сожалению, это так, с американцами договариваться очень тяжело", — продолжил собеседник агентства.

Несмотря на эти сложности, эксперт считает, что до серьезного кризиса в отношениях Саудовской Аравии с Западом не дойдет.

"Я думаю, что Саудовская Аравия сегодня нужна Европе и США, я не думаю, что они начнут какую-то войну с Саудовской Аравией из-за этого журналиста", — добавил он.

Хашукджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживает в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. По словам невесты саудовского журналиста, сотрудники дипмиссии пригласили накануне Хашукджи для оформления документов, а саму ее в здание не пустили. Спустя пять часов ожидания один из сотрудников консульства сообщил девушке, что Хашукджи уже ушел и ждать его больше не нужно.

По утверждению властей Саудовской Аравии, Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения в связи с этой ситуацией неубедительны. Как сообщил представитель турецкого МИД Хами Аксой, Турция получила от Саудовской Аравии разрешение на осмотр ее генконсульства в Стамбуле в связи с исчезновением Хашукджи.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что в ходе первого осмотра здания саудовского генконсульства минувшей ночью турецкие специалисты взяли пробы грунта во дворе здания, а также использовали ультрафиолетовое излучение для поиска следов крови внутри здания. Осмотр дипмиссии продолжался более 9 часов. По данным СМИ, полицейские якобы обнаружили в здании улики, указывающие на убийство Хашукджи.