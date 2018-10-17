Политолог оценил слова экс-министра Украины о позорящем страну парламенте

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Политолог Александр Дудчак прокомментировал RT заявление бывшего министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко, который считает, что Рада позорит страну.

Дудчак объяснил, что для украинского парламента и президента нормальна практика невыполнения озвученных обещаний.

"Редкий случай, когда прозвучали трезвые мысли, то, что они заявляют, а потом сами не выполняют — это нормальная практика, не только парламента, но президента", — считает политолог.

Дудчак также отметил, что украинские депутаты обвиняют друг друга в собственных грехах и выдвигают лишь популистские лозунги.

По мнению эксперта, снятие депутатской неприкосновенности ни на что не повлияет.

"Сейчас никто ни от чего не защищён, защищены только те, у кого есть подручные вооружённые формирования, сейчас это распространено среди крупных политиков. Сейчас всё решает вопрос силы и денег", — заявил Дудчак.

Ранее Червоненко назвал позорной работу парламентариев, которые объявляли о желании снять с себя неприкосновенность, а потом "тушевались". Бывший министр напомнил, что в 2017 году президент Украины Петр Порошенко внес в Раду закон об отмене депутатской неприкосновенности, но его так и не приняли. По его мнению, это выглядит "позорно перед миром".