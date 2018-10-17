В компании "Гудзон" заявили, что завод в Китае отказался чинить ее судно

ВЛАДИВОСТОК, 17 окт — РИА Новости. Судоремонтный завод в КНР отказывается заканчивать ремонт судна компании "Гудзон", попавшей под санкции, из-за боязни введения вторичных санкций, и не отпускает его с завода, сообщил РИА Новости представитель компании.

"Судно у нас стоит в ремонте в КНР с апреля. По договору ремонт должен был окончиться в течение месяца, впереди были серьезные контракты на перевозку. Сейчас судно стоит шестой месяц. С тех пор как в отношении нашей компании ввели санкции, китайская сторона выводит людей, остановила работу, не предоставляет документы. Они мотивируют это тем, что боятся вторичных санкций", — сказал собеседник агентства.

По его словам, директор компании выехал на завод. Консульство РФ в Шанхае направила в МИД ноту, однако пока решения нет.

"Наше судно готово выйти даже с неоконченным ремонтом, но завод без объяснений препятствует этому. На судне они устанавливали крышки на трюме, одна большая лежит на причале. Китай не дает кран, чтобы ее установить на место", — сказал представитель компании.

Он также отметил, что компания оплатила большую часть работ, даже те, что еще не выполнены. К решению вопроса подключилась также торгово-промышленная палата РФ, представительство которой есть в КНР.

Как сообщалось ранее, США внесли в список санкций по КНДР две российские компании и шесть судов, в том числе "Судоходную компанию Гудзон" и принадлежащее ей судно "Севастополь". Минфин США утверждает, что попавшие в список суда якобы участвовали в поставках в КНДР очищенных нефтепродуктов, которые, предположительно, перекачивались с российских на северокорейские суда в открытом море.

В августе в МИД Южной Кореи сообщали, что в отношении российского судна "Севастополь" в южнокорейском порту Пусан проводится проверка на предмет нарушения решений СБ ООН. В конце сентября компания "Гудзон" получила уведомление от южнокорейской стороны о том, что судну запрещен выход из порта. Компания заявила, что это политическое задержание. Второго октября южнокорейские власти уведомили российскую сторону, что вопрос в отношении российского судна "Севастополь" снят, оно может покинуть порт.

Позже в компании заявляли, что их суда не могут зайти в порты Южной Кореи, так как власти внесли их в черные списки.