В Афганистане число погибших при взрыве выросло до трех человек

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Число погибших в результате взрыва, произошедшего в среду в предвыборном штабе афганского политика Джабара Кахрамана, увеличилось до трех человек, сообщает TOLOnews со ссылкой на афганское МВД.

Ранее сообщалось о том, что жертвой взрыва стал сам политик, еще семь человек пострадали.

Взрыв произошел в городе Лашкаргах в среду утром в предвыборном штабе Кахрамана. Министр внутренних дел страны Ваис Ахмад Бармак заявил, что власти задержали трех человек, подозреваемых в причастности к взрыву.

Ранее сообщалось, что раненые доставлены в больницы.

Ни одна организация, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.

Парламентские выборы запланированы в Афганистане на 20 октября — они пройдут после двухлетней отсрочки, которая была связана с нестабильной ситуацией в стране. В последний раз выборы в парламент проходили в Афганистане в 2010 году.

Как сообщалось ранее, независимая избирательная комиссия Афганистана (IEC) объявила, что президентские выборы в стране пройдут 20 апреля 2019 года. Таким образом, выборы главы государства должны состояться через шесть месяцев после парламентских выборов.