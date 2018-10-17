В Афганистане при взрыве погиб кандидат на выборах в парламент

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Взрыв произошел в афганской провинции Гильменд, в предвыборном штабе Джабара Кахрамана, выставившего свою кандидатуру на выборах в парламент, политик погиб, еще семь человек получили ранения, сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на местные власти.

Как заявил представитель губернатора провинции Омар Звак, взрыв произошел в городе Лашкаргах в среду утром. По его словам, все пострадавшие в результате взрыва доставлены в местные больницы. Звак подтвердил, что политик, ранее занимавший, по данным СМИ, пост представителя президента страны по вопросам безопасности в провинции, скончался в результате взрыва. По его словам, "взрывчатые вещества были размещены внутри его дивана".

Парламентские выборы запланированы в Афганистане на 20 октября — они пройдут после двухлетней отсрочки, которая была связана с нестабильной ситуацией в стране. В последний раз выборы в парламент проходили в Афганистане в 2010 году.

Как сообщалось ранее, независимая избирательная комиссия Афганистана (IEC) объявила, что президентские выборы в стране пройдут 20 апреля 2019 года. Таким образом, выборы главы государства должны состояться через шесть месяцев после парламентских выборов.