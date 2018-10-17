Территорию арсенала под Черниговом продолжают очищать от боеприпасов

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости. Саперы продолжают работы по очистке от взрывоопасных предметов 10-километровой зоны возле арсенала в Черниговской области, где на прошлой неделе произошел пожар, уже изъяли более 2,2 тысячи боеприпасов, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

На военном складе в Ичне Черниговской области 9 октября произошел взрыв, начался пожар. Власти провели эвакуацию. Пострадавших нет. По данным минобороны, на момент пожара на складе находилось 69,5 тысячи тонн боеприпасов, из них 43 тысячи тонн — боеспособных. Этот арсенал — один из крупнейших на Украине, территория склада составляет 682 гектара, из них техническая территория — 402 гектара.

"Пиротехнические подразделения продолжают работы по очистке территории. Отработано 6 заявок и изъято 254 взрывоопасных предмета. Подавляющее большинство работ проводились в 10 километровой зоне загрязнения. Всего с начала работ отработано 259 заявок, изъято более 2,2 тысячи взрывоопасных предметов", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, по состоянию на утро среды авиация Госслужбы по ЧС находится в готовности. Организовано дежурство 8 пожарно-спасательных расчетов на автоцистернах для обеспечения оперативного тушения возможных пожаров в поселке Дружба и на административной территории арсенала.