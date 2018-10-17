Премьер Японии направил подношение в "милитаристский" храм Ясукуни

ТОКИО, 17 окт — РИА Новости, Ксения Нака. Премьер-министр Японии направил ритуальное подношение в храм Ясукуни в честь осенних храмовых праздников, сообщило агентство Киодо.

В странах Азии храм Ясукуни ассоциируется с японским милитаризмом.

Премьер направил подношение в честь праздников, которые продлятся до 20 октября. При этом сам Абэ со вчерашнего дня находится с визитом в Испании, с которой начнет свое европейское турне. На подношении указано, что оно преподнесено "главой кабинета министров Абэ Синдзо".

Абэ после своего избрания на пост премьер-министра страны в декабре 2012 года только один раз лично посещал храм — в декабре 2013 года. Однако это вызвало не только традиционно резко отрицательную реакцию в Китае и Южной Корее, но и заметное охлаждение в отношениях с главным союзником Японии — Соединенными Штатами. С тех пор трижды в год — на весенние и осенние храмовые праздники, а также в день объявления о выходе Японии из Второй мировой войны 15 августа — он ограничивается направлением в Ясукуни ритуальных подношений.

Посещение храма членами правительства Японии неизменно встречает резкую критику со стороны Китая и Южной Кореи, которые усматривают в этом возрождение милитаристского духа и имперских амбиций Японии.

В этом году с учетом предстоящего визита Синдзо Абэ в Китай от посещения Ясукуни отказали и вице-премьер, министр финансов Таро Асо, и министр иностранных дел Таро Коно.

В храме Ясукуни хранятся памятные таблички с именами 2,5 миллиона солдат и офицеров, павших за "императора и великую Японию" в различных войнах, они включают также имена 14 военных преступников Второй мировой войны.