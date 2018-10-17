СМИ рассказали, кого Трамп рассматривает на должность постпреда США при ООН

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривает руководителя пресс-службы госдепартамента Хезер Науэрт в качестве кандидатуры на должность постпреда США при ООН, сообщает издание Politico со ссылкой на источники, близкие к президенту.

По данным издания, если бы Науэрт получила эту работу, то ей пришлось бы переехать из Вашингтона в Нью-Йорк, где расположены центральные учреждения ООН.

"Ее муж и дети находятся в Нью-Йорке", — сказал высокопоставленный чиновник в администрации США.

Отмечается, что в Белом доме Науэрт рассматривают как "способного защитника внешней политики администрации Трампа". Она также является ведущим кандидатом на замену пресс-секретаря президента США Сару Сандерс, если та покинет свой пост.

Как сообщает издание, ни Белый дом, ни сама Науэрт не стала комментировать информацию о своем возможном назначении на эту должность.