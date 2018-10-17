Осмотр резиденции саудовского консула в Стамбуле по делу Хашукджи отложен

АНКАРА, 17 окт — РИА Новости. Турецкие полицейские не будут осматривать в ближайшие часы резиденцию генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле в рамках расследования дела исчезнувшего оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, сообщает телеканал NTV со ссылкой на полицию.

Ранее источник в МИД Турции подтвердил РИА Новости запланированный на вторник осмотр резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле, а турецкие СМИ сообщили о том, что полицейские вошли в здании дипмиссии для его осмотра.

Отмечается, что осмотр не удалось провести, так как члены рабочей группы по расследованию дела Хашуджи со стороны Саудовской Аравии не смогли принять участие в следственных действиях. О причинах не сообщается.

Хашукджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживает в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. По словам невесты саудовского журналиста, сотрудники дипмиссии пригласили накануне Хашукджи для оформления документов, а саму ее в здание не пустили. Спустя пять часов ожидания один из сотрудников консульства сообщил девушке, что Хашукджи уже ушел и ждать его больше не нужно.

По утверждению властей Саудовской Аравии, Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения в связи с этой ситуацией неубедительны. Как сообщил представитель турецкого МИД Хами Аксой, Турция получила от Саудовской Аравии разрешение на осмотр ее генконсульства в Стамбуле в связи с исчезновением Хашукджи.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что в ходе первого осмотра здания саудовского генконсульства минувшей ночью турецкие специалисты взяли пробы грунта во дворе здания, а также использовали ультрафиолетовое излучение для поиска следов крови внутри здания. Осмотр дипмиссии продолжался более 9 часов. По данным СМИ, полицейские якобы обнаружили в здании улики, указывающие на убийство Хашукджи.

Ранее во вторник генконсул Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммед аль Утейби покинул Турцию на фоне скандала с Хашукджи.