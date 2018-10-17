Осмотр резиденции саудовского консула в Стамбуле по делу Хашукджи отложен

АНКАРА, 17 окт — РИА Новости. Турецкие полицейские не будут осматривать в ближайшие часы резиденцию генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле в рамках расследования дела исчезнувшего оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, сообщает телеканал NTV со ссылкой на полицию.
Отмечается, что осмотр не удалось провести, так как члены рабочей группы по расследованию дела Хашуджи со стороны Саудовской Аравии не смогли принять участие в следственных действиях. О причинах не сообщается.
Хашукджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживает в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. По словам невесты саудовского журналиста, сотрудники дипмиссии пригласили накануне Хашукджи для оформления документов, а саму ее в здание не пустили. Спустя пять часов ожидания один из сотрудников консульства сообщил девушке, что Хашукджи уже ушел и ждать его больше не нужно.
Ранее турецкие СМИ сообщили, что в ходе первого осмотра здания саудовского генконсульства минувшей ночью турецкие специалисты взяли пробы грунта во дворе здания, а также использовали ультрафиолетовое излучение для поиска следов крови внутри здания. Осмотр дипмиссии продолжался более 9 часов. По данным СМИ, полицейские якобы обнаружили в здании улики, указывающие на убийство Хашукджи.
Ранее во вторник генконсул Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммед аль Утейби покинул Турцию на фоне скандала с Хашукджи.