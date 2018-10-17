В Иране заявили о ликвидации организатора теракта в Ахвазе

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Департамент по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) заявил, что организатор теракта в иранском Ахвазе ликвидирован в Ираке, передает агентство Mehr.

Согласно заявлению КСИР, "эмир" ИГ* по имени Абу Дхоха был убит во вторник утром наряду с четырьмя другими террористами в ходе операции, проведенной иракскими силовиками в провинции Дияла, граничащей с Ираном.

Теракт в иранском городе Ахваз произошел в конце сентября во время военного парада. По последним данным, число погибших превысило 20 человек, еще более 60 получили ранения. По информации агентства IRNA, ответственность взяла на себя группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе", имеющая связи с Саудовской Аравией.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявлял, что за терактом на военном параде в Ахвазе стоят государства, действующие под руководством США. А глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф утверждал, что ответственность за теракт лежит на "региональных спонсорах терроризма и их американских инструкторах". В свою очередь в вооруженных силах Ирана заявили, что совершившие теракт боевики связаны с США и Израилем.

*Террористическая организация, запрещенная в России