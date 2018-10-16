На юге ДНР из-за обстрела силовиков обесточен населенный пункт

ДОНЕЦК, 16 окт — РИА Новости. Населенный пункт на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики обесточен в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"В результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины населенного пункта Октябрь (населенный пункт под контролем ДНР на юге республики) повреждения получили газовая труба и линии электропередач. На данный момент населенный пункт остается без электроснабжения. Жертв среди мирного населения не зафиксировано", — заявил представитель ведомства.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.