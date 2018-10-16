В Кишиневе скончалась женщина, в квартире которой произошел взрыв

КИШИНЕВ, 16 окт — РИА Новости. Женщина, в квартире которой произошел взрыв, разрушивший несколько квартир в многоэтажном доме в столице Молдавии, умерла в больнице.

Взрыв, произошедший 6 октября, частично разрушил 20-этажный дом в молдавской столице. Ранее сообщалось о четырех погибших. На месте трагедии спасатели сначала обнаружили тела женщины и ребенка. Позже под завалами была найдена еще одна погибшая женщина, в больнице скончался пострадавший мужчина, они были супругами, оба являлись гражданами Израиля. Во вторник в столичной больнице умерла владелица квартиры, в которой произошел взрыв.

"К сожалению, девушка скончалась сегодня, у нее остановилось сердце. Врачи выполнили все, что должны были по протоколу, сделали все возможное, но, к сожалению, сердце не начало снова биться", — сообщил в комментарии агентству Sputnik замдиректора института скорой помощи Сергей Штепа.

По словам врача, у женщины было обожжено около 37% поверхности тела — руки, ноги, лицо, а также были ожоги 10-15% верхних дыхательных путей.

По версии правоохранительных органов, причиной инцидента стал взрыв газового баллона. Вице-мэр Кишинева Нистор Грозаву сообщил, что подъезд дома, в котором произошел взрыв, будет восстановлен. Ремонтные работы должны начаться на этой неделе. Власти Молдавии выделили материальную помощь семьям погибших.