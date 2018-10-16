Делегация Ленинградской области приехала в Германию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт – РИА Новости. Делегация Ленинградской области во главе с губернатором Александром Дрозденко с 16 по 18 октября отправилась в ФРГ для участия в бизнес-форуме "Третий День предпринимателей: Россия в Мекленбурге-Передней Померании", который состоится в городе Ростоке, передает корреспондент РИА Новости.

В программу форума с участием представителей федеральных, региональных и муниципальных органов власти и деловых кругов России и ФРГ вошли пленарная сессия, а также семинары и круглые столы для специалистов и предпринимателей двух стран. Они будут посвящены темам "Экономика и инвестиции" (с презентацией Ленинградской области), "Персонал и образование", "Экономика здравоохранения", "Логистика и морское хозяйство", "Энергетика", "Цифровая экономика", "Аквакультура" и другие.

В рамках визита делегации Ленинградской области состоятся переговоры губернатора Александра Дрозденко и министра-президента федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэлы Швезиг, встречи с руководством ведущих производственных предприятий в городе Ростоке. В Художественном музее Ростока будет открыта выставка "Что связывает нас", также в городском театре состоится выступление артистов Ленинградского областного симфонического оркестра "Таврический" под управлением дирижера Леонида Голикова.

Совместные бизнес-форумы Ленинградской области и Мекленбурга-Передней Померании стали традиционной площадкой для развития контактов деловых кругов двух государств. Прямой диалог предпринимателей был успешно начат осенью 2014 года в рамках первого "Дня России в Мекленбурге-Передней Померании", организованного в Ростоке под патронатом федерального канцлера ФРГ (1998-2005) Герхарда Шрёдера. С тех пор форум проводится раз в два года – поочередно с "Днями немецкой экономики в Ленинградской области".

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