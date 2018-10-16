Швейцария приветствует готовность лидеров США и КНДР к новой встрече

ЖЕНЕВА, 16 окт — РИА Новости. Швейцария приветствует готовность президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына провести новую встречу, но стороны сами должны решать, где и когда проводить саммит, заявил РИА Новости представитель Федерального департамента по иностранным делам (МИД) Пьер-Ален Эльтшингер.

"Швейцария приветствует готовность встретиться, выраженную президентом США и лидером Северной Кореи. Роль Швейцарии в предложении добрых услуг хорошо известна. Стороны должны решать, где и когда проводить переговоры. Швейцария приветствует все усилия начать диалог", — заявил он.

Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил о том, что новая встреча на высшем уровне США-КНДР может состояться в ближайшие два месяца. Южнокорейские СМИ при этом заявили, что встреча может пройти в середине ноября в Женеве или Стокгольме.