Упорство оппозиции Македонии разочаровывает, заявили в Вашингтоне

БЕЛГРАД, 16 окт – РИА Новости. Вашингтон разочарован отказом крупнейшей оппозиционной партии Македонии ВМРО-ДПМНЕ поддержать договор с Грецией о переименовании страны ради вступления в НАТО и ЕС, заявил в открытом письме руководству партии помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.

Македонское Собрание (парламент) второй день рассматривает пакет изменений в конституцию страны по договору Скопье и Афин о переименовании в Республику Северная Македония, что откроет бывшей югославской республике путь к членству в НАТО и ЕС. Поправки к главному документу республики предполагают добавление слова "Северная" перед названием "Македония" во всем тексте, изменение преамбулы конституции, гарантии неизменности границ и территориальной целостности и меры для поддержки диаспоры за границей.

Переименование страны и соответствующие поправки в конституцию уже поддержали члены СДСМ и партий албанского, турецкого и цыганского нацменьшинств. Для внесения изменений в конституцию правящей коалиции необходимо по закону 80 из всего 120 депутатских мандатов, однако она имеет не более 70 голосов. Крупнейшая оппозиционная партия ВМРО-ДПМНЕ имеет 51 мандат в Собрании и продолжает выступать против договора Скопье и Афин и переименования бывшей югославской республики.

"Вас не удивит, что мы разочарованы позицией руководства ВМРО-ДПМНЕ как по отношению к прошедшему референдуму (30 сентября о переименовании страны), так и в связи с шагами в Собрании по изменению конституции. С момента получения независимости Македонией граждане из всех общин и партий, включая вашу, решительно поддерживают вступление страны в НАТО и ЕС", — говорится в письме Митчелла, опубликованном на сайте посольства США в Скопье.

"Сейчас очередь Собрания предпринять следующий, решающий шаг. Мы призываем вас публично и приватно дать возможность депутатам вашей партии решить, как голосовать за изменения в конституции, свободно от угроз насилия, мести или других форм принуждения", — отметил представитель госдепа.

Митчелл подчеркнул, что "этот исторически важный момент для вашей страны требует храброго лидерства и смелости".

Правительство Греции 17 июня подписало с Республикой Македонией договор, который решает многолетний спор о ее названии и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии. Стороны договорились о ее переименовании в Республику Северная Македония. 30 сентября в Македонии прошел референдум при низкой явке населения. К урнам для голосования вышли около 37% избирателей, из которых 91,5% выступили за соглашение Скопье и Афин и 5,6% не поддержали договор. При этом законодательство предусматривает необходимость преодоления барьера явки в 50% для успеха референдума.