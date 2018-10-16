В Киеве призвали ОБСЕ не признавать выборы в ДНР и ЛНР

КИЕВ, 16 окт – РИА Новости. Власти Украины надеются, что ОБСЕ признает нелегитимными предстоящие выборы в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, заявила во вторник представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко.

Выборы глав и депутатов ДНР и ЛНР планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы.

"Мы обратились к специальному представителю председательствующего в ОБСЕ министра иностранных дел Италии, послу Мартину Сайдику с просьбой подготовить специальное заявление от председательствующей в ОБСЕ страны, в которой четко (просили) указать нелегитимность любых выборов на оккупированных территориях", — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

По ее словам, Киев просит ОБСЕ "четко заявить", что выборы в Донбассе могут проходить исключительно по украинскому законодательству, под наблюдением международных наблюдателей.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.