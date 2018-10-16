В Киеве призвали ОБСЕ не признавать выборы в ДНР и ЛНР

КИЕВ, 16 окт – РИА Новости. Власти Украины надеются, что ОБСЕ признает нелегитимными предстоящие выборы в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, заявила во вторник представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко.
"Мы обратились к специальному представителю председательствующего в ОБСЕ министра иностранных дел Италии, послу Мартину Сайдику с просьбой подготовить специальное заявление от председательствующей в ОБСЕ страны, в которой четко (просили) указать нелегитимность любых выборов на оккупированных территориях", — написала Геращенко на своей странице в Facebook.
По ее словам, Киев просит ОБСЕ "четко заявить", что выборы в Донбассе могут проходить исключительно по украинскому законодательству, под наблюдением международных наблюдателей.