В ЛНР призвали Порошенко разблокировать процесс обмена пленными

Вид на монумент при въезде в cтаницу Луганскую. Архивное фото

Вид на монумент при въезде в cтаницу Луганскую. Архивное фото

ЛУГАНСК, 16 окт — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики призывают президента Украины Петра Порошенко разблокировать процесс обмена пленными в Донбассе, сообщила во вторник РИА Новости руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева.

"Для того, чтобы обмен состоялся на сегодняшний день необходима политическая воля. И она должна быть проявлена непосредственно со стороны президента Украины", — сказала Кобцева.

Она уточнила, что представители Киева в гуманитарной подгруппе Виктор Медведчук и Ирина Геращенко во вторник в очередной раз не явились на заседание группы по гуманитарным вопросам.