В ДНР сообщили об обстреле Горловки украинскими силовиками

ДОНЕЦК, 16 окт — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли подконтрольную самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловку, сообщил во вторник и.о. главы города Иван Приходько.

"Начался обстрел из тяжелого вооружения поселка 6/7 (окраина города Горловки-ред.). Информации о разрушениях и пострадавших пока нет",- написал Приходько в своем Telegram-канале.

Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе проживают около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.