ЮНЕСКО хочет способствовать примирению на Корейском полуострове

ПАРИЖ, 16 окт — РИА Новости. ЮНЕСКО хочет взять на себя обязательство о поддержке межкорейского примирения и для этого предлагает усилить сотрудничество в области культуры, образования и науки, сказала генеральный директор организации Одри Азуле.

Во вторник Азуле впервые встретилась с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином, выразив решимость организации усилить сотрудничество со странами Корейского полуострова.

"ЮНЕСКО хочет взять на себя обязательство о поддержке межкорейского примирения посредством реализации конкретных проектов. Мы можем содействовать возобновлению связей между народами посредством общего наследия, образовательных программ или сотрудничества в области управления природными ресурсами. Поощрять и даже ускорить установление устойчивого мира на Корейском полуострове с помощью культуры, образования и науки – это и наша цель, и основной мандат ЮНЕСКО", — заявила генеральный директор ЮНЕСКО, слова которой приводит пресс-служба организации.

Во время беседы с президентом Республики Корея Азуле сообщила о своем намерении усилить сотрудничество в трех областях: культурное наследие, образование и наука. Эти предложения будут обсуждаться с властями КНДР, отмечается в коммюнике.

"Что касается культурного наследия, ожидается, что вопросы сотрудничества будут обсуждаться с целью определения совместных кандидатур для включения в список объектов Всемирного наследия и списки элементов нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, будет вестись совместная работа над публикацией первого этимологического словаря корейского языка", — говорится в сообщении.

В сфере образования ЮНЕСКО окажет поддержку учителям, укрепляя образование в духе глобальной гражданственности. Кроме того, предложения включают разработку совместных образовательных программ по всему Корейскому полуострову.

Азуле и Мун Чжэ Ин также обсудили перспективы научного сотрудничества в области водных ресурсов и охраны окружающей среды.