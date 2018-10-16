США уничтожили около 60 боевиков "Аш-Шабаб"* в Сомали

ВАШИНГТОН, 16 окт — РИА Новости. Авиаудар США 12 октября уничтожил около 60 боевиков экстремистской группировки "Аш-Шабаб"* в Сомали, сообщило во вторник Африканское командование ВС США.

Американские военные заявляют, что, по их оценкам, гражданские лица не пострадали.

Это крупнейший по количеству ликвидированных экстремистов авиаудар США почти за год. В ноябре 2017 года американским ВВС удалось одним ударом уничтожить около 100 боевиков.

Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб"*("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб"*.

Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году.

*Террористические организации, запрещенные в России