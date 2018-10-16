В Белоруссии мужчина украл камеру фотофиксации, чтобы скрыть нарушения

МИНСК, 16 окт – РИА Новости. В Орше мужчина дважды за один день нарушил скоростной режим и, чтобы избежать наказания, украл камеру фотофиксации, сообщает Sputnik Беларусь.

Как пояснили в УВД Витебского облисполкома, утром 12 октября 27-летний оршанец подвозил знакомых девушек в Витебск. Мужчина превысил разрешенную скорость и попал в объектив камеры фотофиксации. На обратном пути он снова нарушил правила дорожного движения и был заснят той же самой камерой. Молодой человек посчитал, что оплачивать два штрафа за один день – это слишком накладно, и решил избежать выплат, украв прибор.

Мужчина накинул на камеру веревку и с помощью автомобиля вырвал ее из земли. После этого он погрузил ее в машину и увез домой. Там оршанец распотрошил устройство, пытаясь найти, где именно хранятся фотографии нарушений ПДД.

Сотрудники милиции, которые пришли к горе-водителю, объяснили ему, что кадры всех правонарушений сразу передаются в центр фиксации в Минске.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело. Кроме того, оршанцу придется компенсировать государству более 24 тысяч белорусских рублей (11,5 тысяч долларов) – во столько оценили уничтоженную им камеру фотофиксации.

Как отмечает Sputnik, камеры фотофиксации нарушений появились в Белоруссии более пяти лет назад, и это далеко не первый случай вандализма в отношении приборов. Время от времени нарушители пытаются украсть или разгромить аппараты, стремясь избежать ответственности.

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