В Белоруссии мужчина украл камеру фотофиксации, чтобы скрыть нарушения

МИНСК, 16 окт – РИА Новости. В Орше мужчина дважды за один день нарушил скоростной режим и, чтобы избежать наказания, украл камеру фотофиксации, сообщает Sputnik Беларусь.
Мужчина накинул на камеру веревку и с помощью автомобиля вырвал ее из земли. После этого он погрузил ее в машину и увез домой. Там оршанец распотрошил устройство, пытаясь найти, где именно хранятся фотографии нарушений ПДД.
В отношении молодого человека возбудили уголовное дело. Кроме того, оршанцу придется компенсировать государству более 24 тысяч белорусских рублей (11,5 тысяч долларов) – во столько оценили уничтоженную им камеру фотофиксации.
Как отмечает Sputnik, камеры фотофиксации нарушений появились в Белоруссии более пяти лет назад, и это далеко не первый случай вандализма в отношении приборов. Время от времени нарушители пытаются украсть или разгромить аппараты, стремясь избежать ответственности.
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