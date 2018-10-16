Захарова оценила решения ЕС по механизму санкций за применение химоружия

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Решения, которые были приняты ЕС о создании механизма санкций за распространение химоружия, не создают новых рестрикций в отношении России, при этом в Москве назвали предпринятые Брюсселем шаги самодеятельностью, которая не имеет отношения к международному праву, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В понедельник главы МИД стран ЕС одобрили в Люксембурге новый механизм принятия санкций за распространение и применение химоружия.

"Самый главный вопрос, а зачем все это нужно в практическом плане? Все, что сейчас в очередной раз выдали европейские структуры, все это не работает. О чем идет речь: СМИ говорилось о новых санкция в отношении России. Как мы понимаем, на сегодняшний момент те решения, которые были приняты (Евросоюзом), не создают новых санкций в отношении России. Они разрабатывают новый формат, новую платформу для возможности принятия индивидуальных решений по каким-то случаям, которые для этих европейских структур будут важными и актуальными. Это абсолютная самодеятельность, самодеятельность, которая не имеет привязки к международному праву и институтам международных организаций, которые базируются на общепринятом международном праве", — заявила Захарова в интервью программе "Место встречи" на телеканале НТВ.

"Если говорить в целом и таким публицистическим языком — это как раз часть всей вакханалии в отношении неправового одностороннего санкционного подхода, очередная дубинка для наказаний. Если возвращаться всё-таки в лоно политологии, дипломатии и правовой лексики, то я думаю, что речь идет об очередном примере реализации на практике концепции rule of order. Это та самая концепция, которую наши западные коллеги пытаются внедрить, оттеснив на второй план или вообще сметя с пьедестала международное право настоящее", — добавила Захарова.