Захарова оценила решения ЕС по механизму санкций за применение химоружия

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Решения, которые были приняты ЕС о создании механизма санкций за распространение химоружия, не создают новых рестрикций в отношении России, при этом в Москве назвали предпринятые Брюсселем шаги самодеятельностью, которая не имеет отношения к международному праву, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Самый главный вопрос, а зачем все это нужно в практическом плане? Все, что сейчас в очередной раз выдали европейские структуры, все это не работает. О чем идет речь: СМИ говорилось о новых санкция в отношении России. Как мы понимаем, на сегодняшний момент те решения, которые были приняты (Евросоюзом), не создают новых санкций в отношении России. Они разрабатывают новый формат, новую платформу для возможности принятия индивидуальных решений по каким-то случаям, которые для этих европейских структур будут важными и актуальными. Это абсолютная самодеятельность, самодеятельность, которая не имеет привязки к международному праву и институтам международных организаций, которые базируются на общепринятом международном праве", — заявила Захарова в интервью программе "Место встречи" на телеканале НТВ.