В ДНР прокомментировали ситуацию на участках разведения в Донбассе

ДОНЕЦК, 16 окт — РИА Новости. Киев не намерен отводить силы на участках разведения сил в Донбассе, заявила во вторник полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе в Минске, и.о. главы МИД ДНР Наталья Никонорова.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялось. Отвод сил в Станице Луганской неоднократно срывался. Позже в ДНР заявили, что в нарушение договоренностей украинские силовики оборудовали позиции на участках разведения в районе населенных пунктов Петровское и Золотое, что подтверждается отчетами миссии ОБСЕ.

По словам Никоноровой, вопрос срыва Киевом рамочного соглашения о разведении сил и средств обсуждался на встрече подгруппы по безопасности в Минске во вторник.

"Несмотря на регулярную фиксацию СММ ОБСЕ в своих отчетах нарушений рамочного решения вооруженными формированиями Украины, представители Киева упорно не признают свою вину и не намерены восстанавливать статус-кво на двух, выполненных ранее участках", — говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.

Никонорова также добавила, что Киев не собирается отводить свои силы и средства на участке Станица Луганская.