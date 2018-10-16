Захарова прокомментировала заявления о кибервойне с Нидерландами

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Россия не в курсе кибервойны с Нидерландами, о которой сообщила голландский министр обороны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что между ее страной и Россией идет кибервойна.

"Что касается Нидерландов, мы уже об этом говорили. Видимо, это та самая война, куда агрессор не пришел, просто не в курсе, что мы находимся или будем находиться в состоянии кибервойны с Нидерландами", — сказала Захарова в интервью программе "Место встречи" на НТВ.

По ее словам, у Москвы были совершенно другие планы в отношении этой страны, а именно – выстраивание дружеских, взаимовыгодных и взаимоуважительных связей.

"Думаю, Россия за всю историю двухсторонних отношений давала не один раз повод по-настоящему посмотреть на себя как на взаимовыгодного партнера. Зачем Нидерланды позволяют себя использовать в качестве инструмента антироссийской политической игры, совершенно непонятно. Это невыгодно народу этого государства, это невыгодно Нидерландам как части большой европейской семьи", — добавила представитель российского внешнеполитического ведомства.