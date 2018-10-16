Британия пытается вымещать внутренние проблемы на России, заявил Лавров

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Власти Великобритании решили объяснять свои внутренние проблемы происками РФ, пример они взяли с американских демократов, которые оправдывали свое поражение на выборах "связями Дональда Трампа с Россией", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Дипломатические отношения зависят от того, насколько партнеры готовы следовать дипломатическим приличиям. Наши британские коллеги, которые и стали рушить наши отношения, они дипломатическим приличиям не сильно сейчас привержены. Я уже говорил, что на дипломатические ноты десятками никаких ответов не поступало, многие обращения в форин-офис оставались тоже без ответа", — сказал Лавров в интервью телеканалу Euronews.

"У меня создается устойчивое впечатление, что те в Соединенном Королевстве, кто находится у власти, они решили просто свои внутренние проблемы, начиная с брекзита, вымещать на РФ и объяснять свои внутренние проблемы происками РФ", — добавил Лавров.

По его словам, пример британцам подали демократы в США, когда они свое поражение стали оправдывать тем, что Трамп вел нечестную борьбу и ему помогала в этом Россия.

"Печально, когда внутриполитические дрязги начинают сказываться на отношениях между ведущими государствами", — резюмировал министр.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.

Путин заявлял, что это дело — внутренние распри в США, и выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между странами.