Министр обороны Сербии сравнил посла США с пустой тыквой

БЕЛГРАД, 16 окт – РИА Новости. Министр обороны Сербии Александр Вулин резко отреагировал на заявление посла США в Белграде Кайла Скотта о том, что Косово не является "так называемым государством", и напомнил главе дипмиссии, что Сербия — "не колония".

Скотт на мероприятии в правительстве Сербии ранее исправил журналистов, задавших ему вопрос о внешнем давлении на Белград из-за самопровозглашенной республики Косово. Он заявил, что речь идет "не о так называемом правительстве Косово, а правительстве Косово, которое мы считаем суверенным и независимым государством". Его заявление процитировали большинство сербских СМИ.

"Было бы хорошо показать немного больше уважения к стране пребывания", — цитирует Радио и телевидение Сербии реакцию не присутствовавшего при этом президента Александра Вучича, который добавил, что для Белграда правительство Косово было и остается "так называемым".

Более эмоционально отреагировал сербский министр обороны.

"Посол Скотт в своей наглости забыл, что Сербия — не колония, и что он не может покушаться на ее достоинство. То, что Косово "так называемое" и не является государством, доказывает тот факт, что оно – не член ООН", — приводит телеканал слова Вулина.

"Или, может быть, посол Скотт начал говорить и думать от имени ООН. Про такую наглость наш народ говорит: чем тыква пустее, тем дурнее", — резюмировал глава минобороны Сербии.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

Власти Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году были вынуждены начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.