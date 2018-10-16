Лавров заявил о попытках западных спецслужб влиять на общественное мнение

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Не секрет, что британский проект Bellingcat тесно связан со спецслужбами и используется для публикации информации, нацеленной на воздействие на общественно мнение, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров и интервью телеканалу Euronews.

"Bellingcat, мы знаем, ни для кого не секрет, об этом открыто пишут западные журналисты, тесно связан со спецслужбами, через него сливают информацию, которая должна возыметь некое воздействие на общественное мнение", — сказал Лавров.

Bellingcat недавно опубликовал материалы своих расследований, в которых назвал "настоящие имена" подозреваемых Лондоном по "делу Скрипалей", являющихся, по данным британских властей и самого Bellingcat, сотрудниками ГРУ.

В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.