Лавров оценил ситуацию с избранием ПАСЕ судей ЕСПЧ без участия России

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Легитимность судей ЕСПЧ, выбранных Парламентской Ассамблеей Совета Европы без участия РФ, весьма сомнительна, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В интервью Euronews Лавров обратил внимание на то, что с тех пор, как "нас лишили права голоса наших парламентариев, ПАСЕ уже избрала 24 судьи ЕСПЧ (всего 47) — большинство судей, которые избраны без голосов российских парламентариев". Та же ситуация касается и Комиссара Совета Европы по правам человека. В июне следующего года будут выборы генсека организации.

"Фактически ЕСПЧ в большинстве своем сформирован без нашего участия, поэтому легитимность его для России весьма и весьма сомнительна, равно как и легитимность Комиссара по правам человека", — отметил министр.

Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016–2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений.

В конце июня 2017 года стало известно, что Москва приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. Одновременно российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации.