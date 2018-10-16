Трамп пригрозил остановить финансовую помощь Гондурасу

ВАШИНГТОН, 16 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил Гондурасу прекращением американской помощи из-за проблемы нелегальной иммиграции в США.

"Соединенные Штаты ясно проинформировали президента Гондураса, что, если большой караван людей, направляющийся в США, не будет остановлен и возвращен обратно в Гондурас, Гондурасу не будет выделено больше никакой денежной помощи. Решение вступает в силу немедленно!" — написал Трамп в Twitter

Небольшой Гондурас является одной из стран с наибольшей нелегальной эмиграцией в США. Страна также является транзитной для граждан других государств, направляющихся к американской границе.