В Минске проходит встреча контактной группы по Донбассу

МИНСК, 16 окт — РИА Новости. Встреча контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе проходит в Минске, сообщила во вторник пресс-служба МИД Белоруссии.

"В Минске проходит встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украина", — говорится в сообщении пресс-службы МИД в Twitter.

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