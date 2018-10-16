В Минске проходит встреча контактной группы по Донбассу

МИНСК, 16 окт — РИА Новости. Встреча контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе проходит в Минске, сообщила во вторник пресс-служба МИД Белоруссии.
"В Минске проходит встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украина", — говорится в сообщении пресс-службы МИД в Twitter.
В #Минск'е проходит встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке #Украина pic.twitter.com/F3ghh0olc4— МИД Беларуси 🇧🇾 (@BelarusMID) 16 октября 2018 г.