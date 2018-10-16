Путин и ас-Сиси обсудят вопросы возобновления прямого авиасообщения

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси на встрече обсудят вопросы возобновления прямого авиасообщения между странами, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

"Конечно, по заявлениям президентов, будет проблематика возобновления прямого авиасообщения между нашими двумя странами", — сказал Ушаков журналистам.

"Сейчас на повестке дня вопрос о возобновлении чартерных туристических полетов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. И будут обсуждаться эти темы", — добавил Ушаков.

После крушения в конце октября 2015 года самолета с российскими туристами над Синайским полуостровом, Россия приостановила полеты в Египет, что привело к углублению кризиса в египетской туристической отрасли, "заточенной" под российских туристов. Каир проделал огромную работу по усилению мер безопасности в своих аэропортах и на курортах Красного моря. В апреле 2018 года было восстановлено регулярное авиасообщение между Каиром и Москвой, сообщалось, что затем последуют переговоры по восстановлению чартерного сообщения с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом. Однако переговоры до сих пор не возобновились.