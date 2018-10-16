В Кельне провели обыск квартиры после инцидента с захватом заложницы

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Полиция провела обыск в квартире, предположительно, принадлежащей мужчине, который в понедельник захватил заложницу в аптеке на центральном вокзале Кельна, сообщила во вторник газета Kölner Stadt-Anzeiger.

В понедельник мужчина захватил в заложники женщину в аптеке на центральном вокзале Кельна. Вокзал и площадь перед ним были оцеплены, движение поездов приостановлено. Полиции удалось обезвредить преступника, он и его жертва были доставлены в больницу. Личность преступника не установлена, но на месте преступления были обнаружены документы, принадлежащие 55-летнему гражданину Сирии, имеющему вид на жительство в Кельне.

Около полуночи в понедельник полиция ворвалась в квартиру владельца обнаруженных документов, где он жил примерно два года. Речь идет о многоквартирном доме, где проживают беженцы, в одном из районов Кельна. Что именно полиция обнаружила в доме мужчины, издание не сообщает.

Как сообщили изданию соседи подозреваемого и арендодатель, мужчина был "противоположностью экстремиста". По словам соседей, в Сирии подозреваемый был политическим заключенным и подвергался пыткам в тюрьме.

"Он говорил, что его там пытали. Электричеством, водой, светом. Это сделало его психически нездоровым. Поэтому здесь в Кельне он также проходил лечение", — сказал изданию управляющий домом.

Газета сообщает, что у мужчины нередко случались конфликты с соседями по дому, он проявлял вербальную агрессию, но до драк дело не доходило. Арендодатель сообщил, что в понедельник мужчина собирался уехать в Гамбург к своему другу. В настоящий момент мужчина, захвативший заложницу на вокзале, находится в больнице с серьезными ранениями, пишет газета.