Лидеру оппозиции Македонии не разрешили выступить в парламенте

БЕЛГРАД, 16 окт – РИА Новости. Спикер Собрания (парламента) Македонии Талат Джафери не позволил лидеру крупнейшей оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ Христиану Мицкоски выступить на дебатах по поводу переименования страны по договору с Грецией ради вступления в НАТО и ЕС.

Собрание второй день рассматривает пакет изменений в конституцию страны по договору Скопье и Афин о переименовании в Республику Северная Македония, что откроет бывшей югославской республике путь к членству в НАТО и ЕС. Поправки к главному документу республики предполагают добавление слова "Северная" перед названием "Македония" во всем тексте, изменение преамбулы конституции, гарантии неизменности границ и территориальной целостности и меры для поддержки диаспоры за границей.

Во вторник представители ВМРО-ДПМНЕ обратились к спикеру парламента с письменной просьбой разрешить выступить не являющемуся депутатом лидеру партии Христиану Мицкоски по "важнейшему вопросу изменения конституции", но получили отказ под предлогом неправильного адреса.

"Если у вас есть вопросы или письмо к Джафери, доставьте ему по адресу в село Форино, где он живет. То, о чем вы говорите, не имеет отношения к регламенту. ВМРО-ДПМНЕ является не органом или организацией, а политической партией, а Мицкоски – глава партии, а не депутат. Нет условий для приглашения Мицкоски, от кого бы я ни получил запрос", — заявил председатель заксобрания. Трансляция велась на сайте парламента.

Накануне премьер-министр Македонии Зоран Заев призвал парламентариев правящей коалиции и оппозиции к примирению и поддержке изменений в конституцию по договору с Грецией ради вступления в НАТО и ЕС. Его слова были восприняты оппозицией как предложение амнистии для участников насильственных действий в парламенте весной прошедшего года.

В Скопье 27 апреля 2017 года произошли беспорядки, после того как этнический албанец Талат Джафери был избран депутатами правящего Социал-демократического союза (СДСМ) и их коалиционными партнерами спикером Собрания. Избрание Джафери спровоцировало протесты, в ходе которых митингующие члены движения "За единую Македонию" ворвались в здание Собрания, в результате чего пострадали свыше 100 человек, включая граждан, сотрудников полиции и парламентариев. Несколько нападавших на парламентариев были приговорены к срокам разной продолжительности. В отношении остальных, в том числе, членов ВМРО-ДПМНЕ, судебные процессы продолжаются.

Переименование республики и соответствующие поправки в конституцию уже поддержали члены СДСМ и партий албанского, турецкого и цыганского нацменьшинств. Для внесения изменений в конституцию правящей коалиции необходимо по закону 80 из всего 120 депутатских мандатов, однако она имеет не более 70 голосов. Крупнейшая оппозиционная партия ВМРО-ДПМНЕ имеет 51 мандат в Собрании и продолжает выступать против договора Скопье и Афин и переименования бывшей югославской республики.