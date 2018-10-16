Лидеру оппозиции Македонии не разрешили выступить в парламенте

БЕЛГРАД, 16 окт – РИА Новости. Спикер Собрания (парламента) Македонии Талат Джафери не позволил лидеру крупнейшей оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ Христиану Мицкоски выступить на дебатах по поводу переименования страны по договору с Грецией ради вступления в НАТО и ЕС.
Во вторник представители ВМРО-ДПМНЕ обратились к спикеру парламента с письменной просьбой разрешить выступить не являющемуся депутатом лидеру партии Христиану Мицкоски по "важнейшему вопросу изменения конституции", но получили отказ под предлогом неправильного адреса.
"Если у вас есть вопросы или письмо к Джафери, доставьте ему по адресу в село Форино, где он живет. То, о чем вы говорите, не имеет отношения к регламенту. ВМРО-ДПМНЕ является не органом или организацией, а политической партией, а Мицкоски – глава партии, а не депутат. Нет условий для приглашения Мицкоски, от кого бы я ни получил запрос", — заявил председатель заксобрания. Трансляция велась на сайте парламента.
В Скопье 27 апреля 2017 года произошли беспорядки, после того как этнический албанец Талат Джафери был избран депутатами правящего Социал-демократического союза (СДСМ) и их коалиционными партнерами спикером Собрания. Избрание Джафери спровоцировало протесты, в ходе которых митингующие члены движения "За единую Македонию" ворвались в здание Собрания, в результате чего пострадали свыше 100 человек, включая граждан, сотрудников полиции и парламентариев. Несколько нападавших на парламентариев были приговорены к срокам разной продолжительности. В отношении остальных, в том числе, членов ВМРО-ДПМНЕ, судебные процессы продолжаются.